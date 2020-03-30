Алмазэргиэнбанк запустил сервис доставки банковских карт на дом

«Мы с особой заботой относимся к пожилым людям, ценим их лояльность к Алмазэргиэнбанку и поэтому приняли решение доставлять карты на дом», — отметил председатель правления АЭБ Николай Долгунов, добавив, что в условиях распространения коронавируса крайне важно соблюдать режим самоизоляции.

Оформить заявку на пенсионную карту АЭБ можно двумя способами:

— На главной странице сайта банка www.albank.ru . Для этого нужно заполнить форму заявки, указав место жительства и номер контактного телефона. Как только карта будет готова, специалист банка свяжется с вами и уточнит условия получения карты – время и дату.

— Заказать у операторов бесплатной горячей линии АЭБ по номеру телефона: 88001003422.

Подробная информация – у операторов call-центра АЭБ по номерам: 88001003422 и 8(4112) 34-22-22.