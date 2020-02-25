Алмазэргиэнбанк запустил продажи онлайн-касс

АЭБ в партнерстве с группой компаний «АТМ АЛЬЯНС» представил предпринимателям онлайн-кассы, которые помогают просто и эффективно управлять финансовой стороной бизнеса.

Напомним, что в соответствии с 54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники», практически всем видам предприятий торговли и услуг предписано направлять чеки по оплате в Федеральную налоговую службу, также по запросу покупателя в виде смс или email-сообщений.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут купить онлайн-кассы при оформлении расчетно-кассового обслуживания в АЭБ. При одновременном запросе на эквайринг и онлайн-кассу новые клиенты получат бесплатное открытие счета. Действующие клиенты банка могут подать заявку на приобретение онлайн-кассы через персонального менеджера.

Онлайн-касса позволяет предпринимателям оптимизировать складские остатки, использовать собственную систему лояльности, дистанционно контролировать работу кассиров на местах и отправлять данные в ФНС.

Как отметил директор департамента корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Федор Ноговицын, онлайн-касса группы компаний «АТМ АЛЬЯНС» освободит якутских предпринимателей от лишних забот.

«Онлайн-касса АЭБ от нашего партнера АТМ Альянс – это больше, чем просто касса, ведь она упростит налоговые проверки, сделает процесс торговли и предоставления услуг более прозрачным для потребителей. Стоимость комплектов смарт-терминалов начинается от 13700 тыс рублей. Предлагается решение для любого вида деятельности и системы налогообложения. Представлен ассортимент от мобильных версий онлайн-касс, предназначенных для курьерских доставок и пассажирских перевозок, до онлайн-касс для кафе и ресторанов с интегрированием в популярные программы управления общепитом», — рассказал Федор Ноговицын.

Директор департамента корпоративного бизнеса АЭБ добавил, что специалисты банка помогут предпринимателю выбрать онлайн-кассу под специфику бизнеса. После покупки онлайн-кассы владельцу бизнеса остается получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), а партнер банка самостоятельно зарегистрирует онлайн кассу в ФНС и заключит договор с ОФД.

С помощью услуги онлайн-резервирования банковского счета и онлайн-заявки на подключение торгового эквайринга компании смогут открыть новую торговую точку и повысить конкурентоспособность своего бизнеса.

Оставить заявку на приобретение онлайн-кассы можно в офисе в Якутске на проспекте Ленина, 1, на бесплатной горячей линии 88001003422 и на сайте АЭБ www.albank.ru.

Ген. лицензия ЦБ РФ №2602 от 08.06.2015 г.