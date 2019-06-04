Алмазэргиэнбанк занял 22 место в рейтинге самых медийных банков России

Компания «Медиалогия» составила рейтинг упоминаемости банков России в СМИ за апрель 2019 года. Алмазэргиэнбанк занял двадцать второе место в списке пятидесяти финансовых учреждений, поднявшись на одиннадцать строчек по сравнению с результатами марта.

«СМИ сообщали о начале выпуска Алмазэргиэнбанком газеты для клиентов «Школа АЭБ», а также о запуске банком в преддверии Первомая нового сезонного вклада «МИР! ТРУД! МАЙ!», — отметили в «Медиалогии».

Кроме того, в средствах массовой информации отразилась активная реализация Алмазэргиэнбанком социальных проектов, улучшение условий для клиентов по действующим продуктам, а также решение Центробанка признать АЭБ кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг.

Возглавили апрельский рейтинг Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк.

В качестве основы для построения рейтинга был использован МедиаИндекс — совокупный показатель заметности банка в СМИ. Он отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле и зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 44 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В рейтинге приняли участие все банки, работающие на территории Российской Федерации.