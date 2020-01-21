Алмазэргиэнбанк выдает дальневосточную ипотеку под 1,7%

Ставка по льготной ипотеке для клиентов, получающих заработную плату на карту АЭБ, составит всего 1,7% при условии оформления личного страхования.

Для всех остальных ведущий региональный банк Якутии выдает ДВ ипотеку под 2%.

— Срок кредитования – до 20 лет;

— Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей;

— Минимальный первоначальный взнос – 20%.

Кредит по льготной ипотеке могут получить:

— Граждане РФ не старше 35 лет включительно, состоящие в браке между собой;

— Гражданин РФ не старше 35 лет включительно, не состоящий в браке, имеющий ребенка – гражданина РФ;

— Гражданин РФ — участник программы «Дальневосточный гектар».

Дальневосточную ипотеку можно оформить в офисах Алмазэргиэнбанка, в том числе в городах Владивосток и Хабаровск.

«Мы стремимся к тому, чтобы ипотека стала более доступной для жителей Якутии, а также горожан во Владивостоке и Хабаровске. Мы идем навстречу своим зарплатникам: для них процентная ставка еще снижена. Наши клиенты смогут взять дальневосточную ипотеку под беспрецедентные 1,7%», — сказал председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.

Подробности на www.albank.ru или в офисе в Якутске на пр. Ленина, д. 22 в отделе ипотечного кредитования.

Бесплатная горячая линия 8-800-100-34-22, сall-центр +7(4112)34-22-22.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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