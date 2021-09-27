Алмазэргиэнбанк выбрал ДБО и речевые решения BSS

BSS выиграла конкурс в Алмазэргиенбанке на внедрение системы ДБО для юридических лиц на платформе Digital2Go и омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech.

Алмазэргиэнбанк (АЭБ) – крупный банк в Республике Саха (Якутия), занимающий первое место по активам и чистой прибыли в регионе, выбрал решения BSS для создания новых сервисов обслуживания юридических лиц.

Клиенты​ АЭБ получат значительное расширение дистанционного канала взаимодействия с банком за счет внедрения решения на основе платформы Digital2Go, а также полнофункциональный мобильный банковский офис для малого и среднего бизнеса на решении Digital2BusinessMobile. Кроме того, отныне региональный банк сможет предоставлять дистанционный сервис управления казначейством для крупных холдингов. Сервисы обладают широкими возможностями, соответствующими потребностям корпоративных клиентов бизнеса​, проверены, надежны и безопасны.

Для быстрого и удобного обслуживания обращений клиентов через​ любые каналы связи в банке будет внедрена омниканальная диалоговая платформа Digital2Speech. Она позволит оперативно обрабатывать запросы в текстовом и голосовом каналах, повысит качество консультаций и, соответственно, удовлетворённость клиентов. Омниканальный робот обучен множеству самых популярных банковских тематик, испытан и предоставляет сервис высокого уровня. Это поможет​ Алмазэргиэнбанку анализировать многие качественные и количественные параметры​.

«Для наших клиентов, живущих на территории крупнейшего региона России, очень ценна возможность использования дистанционных банковских сервисов. Требования к технологичности постоянно растут и ставят перед нами амбициозную задачу по выходу на качественно новый уровень. Предстоящее внедрение этих решений является частью стратегии цифровой трансформации Алмазэргиэнбанка. Компания BSS – лидер в разработке ДБО и речевых технологий, ее решения соответствуют нашим ожиданиям. Нам также импонирует клиентоориентированный подход, комплексность решений, необходимый объем сервисов и открытость платформы. Все это вместе предопределило наш выбор», — прокомментировал Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

«Выбор Алмазэргиэнбанком решений BSS – это большая радость и гордость для нашей команды. Мы приложим все усилия, чтобы наши технологии позволили банку успешно развивать и масштабировать свой бизнес, а клиентам Алмазэргиэнбанка пользоваться самым лучшим сервисом, чувствовать заботу и оперативно получать ответы при обращении в банк», — отметил генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко.

В АЭБ уже началась реализация первого этапа проекта. Полностью решения BSS будут внедрены до середины 2022 года.