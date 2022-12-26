Алмазэргиэнбанк вручил подарки слабослышащим детям в рамках акции «Елка добра»

В Якутске более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Желания детей были самые разные – от наборов для рисования до айфона последней модели.

Семья Гергало воспитывает четверых сыновей. Все они, как и родители – с нарушениями слуха. Как рассказала их мама Туяра Гергало, письмо Деду Морозу написали два младших сына. Пятилетний Слава очень хотел свой велосипед, и, наконец, научиться кататься на нем, а 10-летний Эрчим мечтал о спортивной форме, квадрокоптере и конструкторе лего.

«Дети очень ждали исполнения заветных желаний и каждый день спрашивали меня, когда же к нам в гости придут Дед Мороз и Снегурочка. Когда к нам постучались в дверь, мы даже представить не могли, что именно сейчас желания детей исполнятся. Сегодня мои сыновья ощущают себя одними из самых счастливых детей. Они очень обрадовались подаркам. Владислав уже хочет наступления лета, чтобы поскорее научиться кататься на велосипеде. Эрчим, как и два старших брата, занимается вольной борьбой, и уже успел примерить подаренную спортивную форму. Спасибо вам большое за новогоднее чудо», – сказала Туяра Гергало.

Как рассказывает председатель Якутского городского отделения Всероссийского общества глухих Елена Скрябина, это первый случай, когда слабослышащие дети написали письмо Деду Морозу и их желание исполнилось:

«В прошлом месяце на нас вышли представители нашего Банка и предложили принять участие в их акции «Елка добра». Мы, конечно, очень обрадовались и сразу же согласились. В течение недели дети писали письма, делали конверты собственными руками. У нас никогда раньше такого не было, чтобы дети написали письмо Деду Морозу с желаниями и они исполнились. Поэтому некоторые ребята написали письмо и тут же забыли о нем. И вот в канун Нового года я стала получать от родителей очень много хвалебных отзывов и фотографий. Все они очень рады и благодарят за подарки, ведь все дети получили именно то, что и загадывали. Хочу выразить огромную благодарность Алмазэргиэнбанку за то, что проводите такую хорошую акцию».



Достижение благополучия общества входит в число приоритетных целей Алмазэргиэнбанка. По словам руководителя по устойчивому развитию АЭБ Натальи Тюкавкиной, социальная ответственность – одно из важнейших направлений деятельности банка: в рамках социальных программ уделяется большое внимание детям, в том числе оказавшимся в сложной жизненной ситуации.



«Дети – наше будущее. Поэтому важно им вселить уверенность в завтрашнем дне, окружив заботой и вниманием. Мы, как Банк, совместно с нашими партнерами и клиентами продвигаем социальные принципы. Представители бизнеса разделяют наши взгляды и понимают всю важность этой работы. Акция, которая запущена в день рождения Банка, показатель того, что мы смотрим в одну сторону с партнерами. Вопрос социальной ответственности является важным и актуальным. Независимо от масштаба бизнеса, у каждого из нас есть возможности для решения социальных вопросов. Новогодняя пора – это всегда время чудес, и важно подарить детям эту веру в чудо», – сказала Наталья Тюкавкина.

«Елка добра» направлена на воплощение самых смелых, а порой и неожиданных желаний детей. Подарить веру в чудо детям с ограниченными возможностями здоровья помогли корпоративные клиенты банка. Участниками акции, объявленной 6 декабря стали представители ООО «Элиттекстиль», ИП «Дзивицкая К.А.», АО «ЯХК», ООО «Сахатрейд», ЗАО «Дороги Саха», ГК «Сэттэ», АО «РИК Автодор», ООО «АЭБ Капитал», ПК «Монтажник», ООО «Прогресс», ООО «Мегаполис», АО «Якутская республиканская типография им. Ю.А. Гагарина», АО «Финансовая агропромышленная компания «Туймаада», ООО «Инвест-Бизнес Лизинг», ООО «КГ Групп», ООО «КМ-Финанс», ООО «Биг трейд», АО «Саханефтегазсбыт», ИП «Тихонов С.В.», ГК «Розтор», ООО «Скам-Групп», ООО «Айгуль».

Благотворительная акция также прошла в премиум-офисе и дополнительных офисах Алмазэргиэнбанка в Мирном и Алдане. Исполнить желания детей изъявили желание ИП «Братына А.П.», ИП «Кучереко Н.С.», ООО Цветочный салон «Кристина», ООО «ЗД Стоматология», Прокудин Е.А., Перевалова А.Р., ИП «Шумская Е.В.», ООО «Арена», ООО О «СРП».