Алмазэргиэнбанк временно переходит на 5-дневный режим работы офисов

В связи с эпидемиологической обстановкой Алмазэргиэнбанк вносит изменения в режим работы офисов по обслуживанию физических лиц в Якутске.

С 29 января офисы АЭБ на ул. Дзержинского, 26/4 и на пр. Ленина, 10 переходят на пятидневный режим работы и будут закрыты по субботам. Для них установлен следующий режим работы:

Пн-Пт: 09:00–19:00

Перерывы на дезинфекцию офиса: 12:30–13:00, 15:30–16:00

Суб-Вск: Выходные

Таким образом, для всех офисов Алмазэргиэнбанка Суббота и Воскресенье – выходные дни.

Также напоминаем, что ранее Банк сообщал о временном приостановлении работы двух офисов по обслуживанию физических лиц в Якутске на пр. Ленина, 22 и ул. Ойунского, 11/1 в период с 24 января по 7 февраля.

Адреса и актуальный режим работ отделений можно посмотреть в приложении «АЭБ Онлайн» и на сайте Банка: https://albank.ru/ru/offices/

Приносим извинения за доставленные неудобства. Берегите себя и своих близких.

Бесплатная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22.