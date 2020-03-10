Алмазэргиэнбанк вошел в топ-25 медиарейтинга российских банков

Алмазэргиэнбанк по итогам января занял 24 место в списке пятидесяти наиболее медиаактивных банков России. Возглавили рейтинг, составленный компанией «Медиалогия», Сбербанк, ВТБ и «ФК Открытие».

В январе федеральные и региональные СМИ сообщали, что АЭБ вошел в число банков-участников программы «Дальневосточная ипотека», а также о том, что держатели карт Visa, выпущенных Алмазэргиэнбанком, получили возможность пользоваться Apple Pay. Кроме того, председатель правительства РС(Я) Владимир Солодов заявил, что АЭБ относится к наиболее устойчивым региональным банкам России.

В качестве основы для построения рейтинга был использован МедиаИндекс — совокупный показатель заметности банка в СМИ. Он отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле и зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 54 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

В рейтинге приняли участие все банки, работающие на территории Российской Федерации.