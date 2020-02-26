Алмазэргиэнбанк в Telegram

Теперь клиенты Алмазэргиэнбанка могут узнать о предложениях и акциях АЭБ, а также почитать материалы, посвященные финансовой грамотности, подписавшись на канал банка в Telegram по ссылке: https://t.me/albankykt.

На канале будет публиковаться информация о финансовых продуктах банка, изменениях режима работы офисов, полезные данные о проектах, реализуемых АЭБ, например, «Школьная карта питания» и Транспортный проект, а также актуальные новости кредитной организации.

«Telegram – мессенджер, набирающий в Якутии популярность. Мы открыли канал, чтобы у наших клиентов появилась дополнительная возможность получать полную и оперативную информацию. Мы будем публиковать не только новости о деятельности и продуктах АЭБ, но и советы наших специалистов по основам финансовой грамотности», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Вячеслав Стручков.

Кроме канала в Telegram (https://t.me/albankykt) у АЭБ есть и другие аккаунты в социальных сетях: Instagram, Facebook.

