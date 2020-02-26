26.02.2020
17:00
89

Финансы

Алмазэргиэнбанк в Telegram

Теперь клиенты Алмазэргиэнбанка могут узнать о предложениях и акциях АЭБ, а также почитать материалы, посвященные финансовой грамотности, подписавшись на канал банка в Telegram по ссылке: https://t.me/albankykt.

На канале будет публиковаться информация о финансовых продуктах банка, изменениях режима работы офисов, полезные данные о проектах, реализуемых АЭБ, например, «Школьная карта питания» и Транспортный проект, а также актуальные новости кредитной организации.

«Telegram – мессенджер, набирающий в Якутии популярность. Мы открыли канал, чтобы у наших клиентов появилась дополнительная возможность получать полную и оперативную информацию. Мы будем публиковать не только новости о деятельности и продуктах АЭБ, но и советы наших специалистов по основам финансовой грамотности», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Вячеслав Стручков.

Кроме канала в Telegram (https://t.me/albankykt) у АЭБ есть и другие аккаунты в социальных сетях: InstagramFacebook.

Источник: Служба по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх