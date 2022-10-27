Алмазэргиэнбанк – в первой тридцатке медиарейтинга российских банков

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг российских банков за сентябрь 2022 года. Республиканский банк АЭБ занял 27 место в списке 50 наиболее упоминаемых в СМИ банков России.

Основой рейтинга является «МедиаИндекс» — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого вокруг объекта (персоны, компании или бренда). Чем выше значение «МедиаИндекса», тем более ярко и позитивно присутствие объекта в СМИ.

В числе самых заметных инфоповодов по АЭБ были интервью эксперта Андрея Тастыгина о том, как банк поддерживает малое и среднее предпринимательство в Якутии, запуск новых льготных программ для местного бизнеса, а также возможность оформить льготный кредит «Дальневосточная ипотека» молодым семьям, учителям и врачам на строительство частного дома. Кроме того, Алмазэргиэнбанк упоминался в региональных и федеральных СМИ в связи с реализацией проекта «Карта жителя Якутии». Банк объявил о запуске ряда новых предложений от партнеров проекта и совместной с российской платежной системой «Мир» акции в общественном транспорте.

СМИ также писали, например, о снижении ставок на льготный кредит на газификацию жилого дома, флагманском вкладе с повышенной доходностью «Будущее», возможностях Школьной карты. Ярким сентябрьским инфоповодом был совместный с дочерней компанией SAYBM запуск серии подкастов с известными предпринимателями Якутии. Спикерами первого выпуска стали министр предпринимательства Тимур Ханды и основательница ресторана «Китай Город» Надежда Павлова.

«Мы стабильно, на протяжении трёх лет, входили в ТОП-50 наиболее упоминаемых в СМИ банков России. При этом уверенно держали планку, не опускаясь ниже первой тридцатки рейтинга. Наш PR и рекламный подход строился на открытых и прямых коммуникациях с медиа-сообществом, блогерами и инфлюенсерами, которые сами являются нашими клиентами. В первую очередь мы отталкивались от потребностей бизнеса, но также была важна для нас имиджевая составляющая, создание доверия к бренду. Именно этот микс обеспечивал нам узнаваемость и эффективность», — отметила пресс-секретарь Алмазэргиэнбанка Наталья Шелбогаева и поблагодарила коллектив АЭБ, в частности, маркетинговую команду за совместную работу.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в сентябре стали Сбербанк, ВТБ и банк «Открытие». Об остальных банках и наиболее заметных изменениях в позициях рейтинга можно узнать в материале в разделе «Исследования» Банки.ру.