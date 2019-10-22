Алмазэргиэнбанк усилил систему безопасности банкоматов 

Безопасность системы устройств самообслуживания в Алмазэргиэнбанке усилена. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правления республиканской финансовой организации Анатолий Табунанов.

«Алмазэргиэнбанк принял все меры по усилению системы защиты своих банкоматов. Банк внедрил систему мониторинга состояния в реальном времени и систему предотвращения вторжений. Также осуществляется жесткий контроль за доступом. В части физической безопасности – у нас, кроме видеонаблюдения, на всех банкоматах установлены устройства антискимминга», — сказал Анатолий Табунанов.

Заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка заверил, что у клиентов АЭБ нет причин для беспокойства. Он подчеркнул, что все денежные средства банка, находящиеся в банкоматах, застрахованы.

«При любом раскладе средства наших клиентов не пострадают: нами предусмотрены компенсирующие меры в виде полного страхования наличности в банкоматах», — сказал Табунанов.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года в результате противоправных действий международной преступной группировки были взломаны банкоматы ряда крупных банков во всему миру. В том числе под удар попал АЭБ. Хакерам из Москвы удалось украсть из банкоматов республиканского банка 21 млн рублей.Виновники были установлены и им вменено максимальное наказание – реальное лишение свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима на 6,5 и 5,5 года соответственно.

В настоящее время подсудимыми добровольно возмещен ущерб в размере 14,7 млн рублей. Алмазэргиэнбанк просит взыскать с осужденных в счет возмещения материального ущерба еще 7,7 млн рублей.Анатолий Табунанов также сообщил, что в августе этого года АЭБ получил сертификат соответствия международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS. «Это подтверждает высокий уровень защищенности и надежности данных платежных карт клиентов нашего банка», — пояснил он.