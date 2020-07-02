Алмазэргиэнбанк усилил позиции в медиарейтинге российских банков

Алмазэргиэнбанк по итогам мая занял 28 место в списке пятидесяти наиболее упоминаемых в СМИ банков России. Возглавили рейтинг, составленный компанией «Медиалогия», Сбербанк, ВТБ и банк «ФК Открытие».

В мае федеральные и региональные СМИ сообщали, что Алмазэргиэнбанк возобновил выдачу «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых, о чем заявил председатель правления АЭБ Николай Долгунов. Кроме того, банк объявил о снижении процентных ставок по кредиту «Простые решения» для медицинских работников. Также Минвостокразвития РФ включило Алмазэргиэнбанк в перечень уполномоченных банков России по кредитованию резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток.

В качестве основы для построения рейтинга использован МедиаИндекс — совокупный показатель заметности банка в СМИ. Он отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле и зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 57 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В рейтинге приняли участие все банки, работающие на территории Российской Федерации.