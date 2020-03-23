23.03.2020
18:15
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Финансы

Алмазэргиэнбанк удвоил кэшбэк в аптеках-партнерах «Свои»

Алмазэргиэнбанк удвоил кэшбэк в аптеках – партнёрах системы лояльности «СВОИ», в связи с объявленным режимом повышенной готовности для предотвращения распространения инфекции COVID-19 в Якутии. 

Список названий и адресов аптек с действующим процентом кэшбэка:

🔹г.Якутск, ул.Ломносова, 45 – Аптека и оптика “АИСТ”. Кэшбэк 2%. @___aist

🔹г.Якутск, ш.Покровское, 2 пом. 2 – “Зеленая аптека”. Кэшбэк 2%.  @zelenaya.apteka.ykt

🔹г.Вилюйск, ул.Мира, 20 – аптека в Вилюйске. Кэшбэк 0,6%.

Будьте здоровы, берегите себя! 

Как можно подключиться к программе «СВОИ»: 

🔹обратившись в любой офис АЭБ;

🔹позвонив на бесплатную горячую линию АЭБ по номеру 88001003422;

🔹в мобильном приложении «АЭБ Онлайн 2.0» (выбрать СВОИ в списке Меню на главной странице приложения).

Актуальный список партнеров программы на svoi.albank.ru.

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк «АО
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