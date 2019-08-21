Алмазэргиэнбанк участвует в программе льготного кредитования

Алмазэргиэнбанк вошел в перечень 70 банков из 29 регионов России, участвующих в программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Не упустите шанс поучаствовать в программе! Ведь АЭБ предлагает льготную ставку по кредиту. Без комиссий и сборов вы можете получить необходимую сумму для процветания и развития вашего бизнеса.

Если вы являетесь предпринимателем в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения, образования, информационной сферы, культуры, спорта, торговли, бытовых услуг, а также других сфер, у вас есть шанс получить кредит на максимально удобных условиях.

Подробнее с информацией о программе и условиях кредита вы можете ознакомиться на официальном сайте Алмазэргиэнбанка (www.albank.ru) и в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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