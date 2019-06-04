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Алмазэргиэнбанк стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

Одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности – программа и форум «Лучшие социальные проекты РФ» — накануне состоялось в Подмосковье. В этом году, как и прежде, в конкурентной борьбе сошлись корпорации как из России, так и со всего мира. Алмазэргиэнбанк стал одним из лауреатов престижной премии.

Проект АЭБ — театрализованное представление «Земля, согретая снегами» — победил в номинации «Поддержка одаренных детей и молодежи». Кубок и диплом организаторы конкурса вручили советнику председателя правления Алмазэргиэнбанка Галине ХОХРИНОЙ.

В основу полуторачасового представления легла известная история маленькой Карины ЧИКИТОВОЙ. В постановке Михаила СТЕПАНОВА по сценарию известного журналиста Катерины Григорьевой приняли участие артисты Бриллиантового цирка Якутии имени Марфы и Сергея РАСТОРГУЕВЫХ, студенты циркового отделения Пекинского международного колледжа искусств, около пятисот маленьких участников всех ведущих творческих коллективов республики, федераций художественной гимнастики и спортивных бальных танцев, воспитанники хореографического колледжа имени Аксиньи и Натальи ПОСЕЛЬСКИХ, ансамбля скрипачей Майинской детской музыкальной школы имени Марины ПОПОВОЙ.

Первыми зрителями постановки стали более 700 воспитанников детских учреждений Якутска, которые 12 декабря прошлого года посетили представление в Сахацирке.

Театрализованное представление «Земля, согретая снегами» стало первым в цикле большого проекта «Легенды Арктики». В нем помимо сказочной линии четко отражены все направления социальной деятельности Алмазэргиэнбанка, который выступил генеральным партнером проекта.

Идейным вдохновителем проекта выступила Людмила НИКОЛАЕВА, которая занимала на тот момент пост председателя правления Алмазэргиэнбанка.

Среди лауреатов премии нынешнего года АО «Русская медная компания», СПАО «Ингосстрах», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений», проект «Теперь так», благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим», ассоциация волонтерских центров, благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет», Департамент здравоохранения города Москвы и другие.

Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» создана в поддержку курса правительства страны, направленного на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса.

Учредитель мероприятия — фонд «Социальные проекты» — выявляет и поддерживает лучшие социальные программы и практики в категориях: культура, искусство, религия; экологические проекты и инициативы; поддержка здорового образа жизни; образование и наука, поддержка одаренных детей и молодежи; проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения; социальный маркетинг; благотворительность; корпоративные проекты; проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий; развитие межнационального сотрудничества; социально-ответственные СМИ; медико-социальные проекты; спонсорская поддержка проектов.

Премия организуется при поддержке правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив.

Отметим, что в 2018 году три проекта Алмазэргиэнбанка – «Детство без границ», «Выпускник» и «Рысь» — были отмечены дипломами премии «Лучшие социальные проекты России», а Людмила Николаева вошла в число победителей в номинации «Социально-ориентированный руководитель».

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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