Алмазэргиэнбанк снизил комиссии по торговому эквайрингу

В Алмазэргиэнбанке стартовало эксклюзивное предложение для партнеров системы лояльности “СВОИ”, имеющих зарплатный проект в банке, — сниженный тариф по торговому эквайрингу, на текущий момент он составляет 1%.

“Мы снизили тариф за торговый эквайринг для всех компаний малого и среднего бизнеса, присоединившихся к системе лояльности банка “СВОИ” и подключивших у нас зарплатный проект. На данный момент комиссия составляет всего 1%, но не менее 900 рублей в месяц по одному терминалу. Создание привлекательных тарифов на торговый эквайринг для бизнеса – это наша мера поддержки местных предпринимателей, переживших непростой период ограничительных мер. Присоединившись к обслуживанию в АЭБ, наши клиенты откроют для себя новый путь к развитию. Все расчеты по картам мы производим мгновенно и беспрепятственно благодаря собственному процессинговому центру. Также мы предоставляем техническую и консультационную поддержку по всем вопросам приема банковских карт”, — рассказал менеджер по продукту Управления маркетинга и развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса Константин АММОСОВ.

Кроме того, для целого ряда категорий компаний, включая супермаркеты, одежду для детей, турагентства, продажу средств связи, ЖКУ, тариф установлен в размере 1,5%. Для субъектов МСП с расчетным счетом в стороннем банке комиссия составляет 2,50%.

Подробности – на сайте АЭБ www.albank.ru в разделе “Корпоративным клиентам” или по телефону горячей линии банка 88001003422 и 8(4112)34-22-22.