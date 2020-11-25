Алмазэргиэнбанк снизил эквайринговые комиссии до 1%

АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО снизил размер комиcсии за прием платежных карт для торговых точек до 1%при совершении покупок. Льготные условия действуют для предприятий, подключившихся к программе лояльности “СВОИ”, эквайрингу и зарплатному проекту АЭБ.

Сниженная комиссия за эквайринг по картам АЭБ составит 1%, по картам сторонних банков – 1,5% вне зависимости от вида деятельности (минимум 900 рублей). Также для клиентов-партнеров программы лояльности «Свои», имеющих в банке АЭБ эквайринг и зарплатный проект, при размещении депозитов утверждена надбавка к стандартным ставкам 0,25 п.п.

Кроме того, в рамках Пакета услуг «Свои» для предприятий, подключившихся к системе лояльности “СВОИ”, ведущий банк Якутии установил бесплатное обслуживание счетов по РКО (рассчетно-кассовое обслуживание) и ДБО (дистанционное банковское обслуживание) “АЭБ Бизнес”.

Пониженный тариф по эквайрингу будет предоставляться в Алмазэргиэнбанке по заявлению клиента для действующих клиентов и при подключении новых. Чтобы получить услугу эквайринга и осуществлять расчеты с использованием банковских карт необходимо заполнить заявку в офисе банка. ​​​

Торговый эквайринг наиболее востребован в таких сферах бизнеса, как:

торговля продуктами питания, разливными напитками, табачными изделиями;

продажа одежды, хозяйственных товаров, цифровой и бытовой техники, мебели, стройматериалов;

общественное питание – от киосков с фастфудом до ресторанов;

сфера услуг – медицинские клиники, фитнес-центры, салоны красоты, грузовые и пассажирские автоперевозчики, мастерские по ремонту обуви и одежды, клининговые компании.

Бесплатный круглосуточный контакт-центр АЭБ: 8-800-100-34-22 или 8(4112)34-22-22. Сайт банка: www.albank.ru.