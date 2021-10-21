Алмазэргиэнбанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке»

Осенью, в преддверии зимы, самые выгодные условия для покупки жилплощади. В конце осеннего сезона застройщики сдают объекты, запускают продажи новых предложений, рынок становится полон интересных вариантов и лучших квартир. Самое время грамотно приобрести недвижимость.

Тем более, Алмазэргиэнбанк снизил ставку для всех, кто подаст заявку на покупку квартиры в новостройке по «Дальневосточной ипотеке» с 21 октября по 31 декабря, на весь срок кредита.

Отныне дальневосточную ипотеку в АЭБ можно оформить по ставке 0,6% годовых на весь срок, а если получаете заработную плату в республиканском банке, то ставка и вовсе составит 0,1%*.

У Алмазэргиэнбанка аккредитованы как строящиеся объекты на территории Якутии, так и во Владивостоке и Хабаровске. Это значит, что у якутян есть уникальная возможность рассмотреть и эти перспективные дальневосточные города для приобретения недвижимости по самой востребованной программе ипотеки с господдержкой.

Подать заявку на программу «Дальневосточная ипотека» можно онлайн по ссылке https://www.albank.ru/ru/mortgages/fareast-mortgage/, подавляющее большинство решений принимаются в течение дня. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через мобильное приложение «АЭБ Онлайн» с помощью дебетовой карты.

Помимо приобретения новостройки, ипотечный кредит можно взять на:

— строительство дома на своем участке, на дальневосточном гектаре;

— приобретение участка и строительство дома на нем;

— приобретение готовой квартиры или готового дома (вторичное жилье) в сельском поселении.

Заемщиками по программе могут стать супруги, если их возраст не превышает 36 лет, либо родитель до 36 лет, не состоящий в браке и имеющий ребенка не старше 19 лет.

Подробную информацию можно узнать на сайте АЭБ www.albank.ru

Бесплатная горячая линия банка: 8-800-100-34-22.

*При условии согласия на личное страхование и при подаче заявки на кредит на сайте банка.