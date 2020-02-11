Алмазэргиэнбанк расширил кредитование малого и среднего бизнеса

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО расширил спектр услуг для малого и среднего предпринимательства, запустив кредитование для компаний и предпринимателей. АЭБ является партнером Минэкономразвития России и участником программы льготного кредитования МСП по ставке 8,5% в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Льготное кредитование в АЭБ доступно организациям и ИП, ведущим практически любой вид предпринимательской деятельности.

В рамках программы предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели могут получить долгосрочные кредиты как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели – приобретение или создание новых и расширение действующих производств, модернизацию основных фондов.

«Вместе с Алмазэргиэнбанком якутские предприниматели получают хорошую возможность запустить свой бизнес или вложиться в развитие дела. Мы предлагаем прозрачные условия сделок, отсутствие скрытых комиссий и платежей, минимум бумажной волокиты, скорое принятие решений, индивидуальный подход к обеспечению – всё то, что поможет сделать ваш бизнес прибыльным», — сказал председатель правления АЭБ Николай Долгунов.

Программа 8,5 запустилась в Алмазэргиэнбанке с апреля 2019 года и за время своего действия банк выдал более миллиарда рублей. Председатель правления отметил высокий спрос на программу и сообщил о планах значительно расширить свое участие в ней в этом году, тем самым повышать доступ к финансовым ресурсам, снимать ограничения для развития бизнеса.

«Для нас важно поддерживать этот сектор, способствовать улучшению предпринимательского климата в Якутии, влиять на создание новых рабочих мест для жителей республики», — подчеркнул Николай Долгунов.

Основные условия кредитования

8,5% годовых

Размер процентной ставки в рублях для заемщиков в рамках программы.

До 3 и до 10 лет

Срок кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели соответственно.

От 500 тыс. рублей

Сумма кредитования на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели, включая бизнес в сфере внутреннего или въездного туризма.

Порядок погашения кредита

Устанавливается в индивидуальном порядке в зависимости от целей кредитования и специфики бизнеса заемщика.

Базовые требования к заемщикам

— Присутствие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Ведение бизнеса в одной или нескольких приоритетных отраслях, включая: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, туризм, сбор, обработку и утилизацию отходов, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора, обработку и утилизацию отходов, деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, в области информации и связи, здравоохранения, образования, культуры, спорта, бытовых услуг, транспортировке и хранении.

— Регистрация предприятия на территории России.

— Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате.

— Отсутствие просроченных платежей по кредитным договорам, договорам поручительства, гарантиям.

— Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам более 50 тыс. рублей.

— Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).

Бесплатная круглосуточная горячая линия 8-800-100-34-22.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 года.