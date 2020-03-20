Алмазэргиэнбанк продолжает работать в обычном режиме. При этом в банке делается всё, чтобы избежать распространения коронавируса.

Напомним, что в Якутии объявлен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекцииCOVID-19. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 18 марта.

Ведущий банк Якутии максимально сокращает количество контактов там, где это возможно, чтобы общими усилиями исключить риск инфицирования своих клиентов и сотрудников.

«Мы свели к минимуму влияние ситуации на деятельность наших офисов по всей республике, а также в Хабаровске и Владивостоке. Самое главное для нас – это обеспечить максимальную безопасность своих специалистов и клиентов. Мы пока не вводим никаких ограничений на работу наших офисов или проведение операций – выдачу средств с депозитов, кредитов, обмен валюты и так далее. Однако, если нет насущной необходимости личного присутствия, лучше воспользоваться нашими интернет-услугами», — сообщил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов. Он отметил, что получение финансовых услуг не должно ставить здоровье людей под угрозу.

«Более 90% услуг корпоративного бизнеса можно получить через онлайн сервисы. В данное время АЭБ вплотную занимается улучшением всех сервисов дистанционного обслуживания, включая услуги для физических лиц», — сказал председатель правления. Он также подчеркнул, что, если у клиента есть необходимость посетить офис лично, не стоит переживать. АЭБ ввел меры по предупреждению распространения коронавируса на всей своей территории – во всех офисах по республике, а также во Владивостоке и Хабаровске.

Николай Долгунов рассказал, что в отделениях введен усиленный санитарный режим, повышена концентрация дезинфицирующих средств при уборке. В течение дня несколько раз проводится дезинфекция клиентской зоны и всех поверхностей: дверных ручек, перил, столов, кнопок банкоматов и так далее. При входе в банк сотрудникам и всем клиентам измеряют температуру бесконтактным способом. Установлены станции дезинфекции рук. При работе с документами и денежными купюрами сотрудники надевают перчатки и используют дезинфицирующие средства. Прекращены все массовые мероприятия и рабочие командировки. Общение с коллегами, партнерами и клиентами идет по телефону, через видеосвязь и интернет. Кроме того, работникам с признаками любых простудных заболеваний рекомендовано работать из дома. На усиленный режим переведены консультанты нашей бесплатной горячей линии: 88001003422. Операторы отвечают и консультируют круглосуточно.

«В случае неблагоприятного развития ситуации мы готовы перевести часть сотрудников на удаленный формат работы», — отметил Николай Долгунов.

Наши рекомендации:

— Обращаться в офисы только при наличии острой необходимости.

— По возможности отказаться от наличных денег, не посещать обменники.

— Привязать карты к ApplePay, GooglePay, SamsungPay и использовать бесконтактную оплату, переводить деньги онлайн.

— Пользоваться дистанционным интернет банком «АЭБ Онлайн». Система позволяет совершать различные платежи и операции по счетам через личный кабинет на сайте также как, если бы вы работали с оператором банка. Ссылка для подключенияhttps://online.albank.ru.

— Оплачивать счета по кредитам, ЖКХ, штрафам ГИБДД и налогам, за интернет и связь онлайн в мобильном приложении «АЭБ Онлайн 2.0» или системе «АЭБ Онлайн».

— Подавать заявку на кредит онлайн на сайте банка по сниженной ставке. Ссылка http://credit.albank.ru.

— Подавать заявку на открытие карты онлайн на сайте банка. Ссылка https://www.albank.ru/ru/cards/get_card.php.

— Пользоваться полноценным каналом связи (платежные операции, подача заявок на необходимые услуги, документооборот) в дистанционном формате «АЭБ Бизнес» для ИП и ЮЛ.

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— Резервировать расчётный счет на сайте банка. Открытие бесплатное. Ссылка https://www.albank.ru/ru/rezervirovanie-schetov.

— Для обеспечения доступности денежных средств и пополнения расчётных счетов заказывать корпоративные карты через «АЭБ Бизнес». Открытие бесплатное. Срок изготовления карты сокращен до 1 часа. Рекомендуется заказывать карту через «АЭБ Бизнес», она будет готова к вашему визиту в офисе в Якутске на пр.Ленина, 1.

— Соблюдать простые правила гигиены и меры профилактики коронавируса, избегать мест массового скопления людей.

— По возможности надевать медицинскую маску в отделениях банка, любых людных местах, транспорте.

— По возможности не прикасаться к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах.

Помните: Получение финансовых услуг не должно ставить Ваше здоровье под угрозу. Ваше здоровье в Ваших руках! Берегите себя и будьте здоровы!

Бесплатная горячая линия Алмазэргиэнбанка: 88001003422. Сайт www.albank.ru.