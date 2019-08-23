Алмазэргиэнбанк принял участие в форуме «Локомотив развития»

Зональный инвестиционный форум предпринимателей «Локомотив развития» состоялся 23 августа в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО презентовал два продукта: кредит «Бизнес-партнер» на текущие цели и «Кредит по Программе 8.5» для развития и процветания бизнеса предпринимателей региона.

«Мы консультируем участников форума по всем продуктам банка, но именно эти два продукта выделяем особенно. Так, «Бизнес–партнер» отличается простотой оформления и предоставляется без залога. Также наряду с крупнейшими системообразующими банками страны мы предлагаем воспользоваться специальным банковским продуктом «Кредит по Программе 8.5». Он позволяет предпринимателям, работающим в приоритетных отраслях, получить необходимые суммы для развития бизнеса под низкую процентную ставку. Это стало возможным благодаря программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в которую вошел Алмазэргиэнбанк», — рассказала руководитель дополнительного офиса в поселке Нижний-Бестях Марфа Моисеева.

Также она сообщила, что инвестиционные форумы в Нижнем Бестяхе проходят каждые 2 года: «Именно такого формата с презентацией крупных проектов, таких как строительство грузового терминала, оптово-распределительного центра, еще не было. С каждым разом и масштаб, и формат мероприятий расширяются».

Отметим, что в программе форума прошли панельная сессия «Развитие бизнеса в Республике Саха (Якутия) через реализацию стратегических проектов», выставка-презентация субъектов МСП Мегино-Кангаласского улуса, семинар-практикум «Секреты ценообразования» и семинар «Упаковка бизнес-проектов».

Закрытие форума завершится пленарным заседанием, где будут подведены итоги мероприятия и разработана резолюция.

Справка: Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» и Администрацией Мегино-Кангаласского улуса при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).