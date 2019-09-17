Алмазэргиэнбанк принял участие в добром празднике

Традиционно в осенние дни Благотворительный фонд «Харысхал» проводит праздник «День Варенья». В этом году он состоялся 15 сентября на базе эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран». Волонтеры Алмазэргиэнбанка приняли участие в добром празднике и в этом году.

«Посещаем мероприятие уже второй раз по приглашению благотворительного фонда «Харысхал». В этом году также организовали стол с товарами: у нас и соленья, и варенье, и свежие осенние овощи. Мужская половина нашего коллектива занялась приготовлением ароматного шашлыка для продажи. В прошлом году мы собрали около 12 тысяч рублей и передали эти средства в Харысхал на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году праздник выдался более масштабным и ярким. Надеемся, мероприятие будет и в следующие годы набирать обороты, становясь еще более популярным среди наших горожан. В этом году нам удалось выручить более 20 тысяч рублей», — рассказала руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья МИРОНОВА.

Вырученные средства Алмазэргиэнбанк передал сотруднице дочерней компании ООО «АЭБ Капитал», матери пятерых детей Марии ЗАХАРОВОЙ. Стало известно, что у двухлетней дочери Марии обнаружили острый лейкоз. Малышка поступила в онкологическое отделение педиатрического центра.

«У банка есть социальный проект «Детство без границ» по поддержке семей с детьми, которые страдают онкологическими заболеваниями. Мы вплотную работаем с онкологическим отделением, поэтому, узнав об этой ситуации, решили передать деньги именно этой семье. Фонд «Харысхал» поддержал это решение. Очень хочется поблагодарить наших сотрудников, которые внесли свою лепту в доброе дело, передав баночки с вареньем, соленьями, овощи с домашнего огорода. Особенно нас порадовала отзывчивость управления кассовых операций и инкассаций Департамента розничного бизнеса АЭБ, инкассаторы привезли два ящика домашней консервации и овощей. Другие подразделения также не остались в стороне, за что им огромное спасибо. Также нас порадовало, что наш друг, волонтер, выпускница детского дома «Берегиня» Диана СТРУЧКОВА и бывшие сотрудники банка помогли в организации торговли», — также сообщила Наталья Миронова.

Хочется пожелать другим бизнес-предприятиям принимать участие в таких благотворительных акциях, чтобы их сотрудники проявляли милосердие и доброту, чтобы вносили свой вклад в общую помощь тем, кто так в ней нуждается.