Алмазэргиэнбанк приглашает на бесплатный вебинар от экспертов

26 мая, в день Российского предпринимателя, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО совместно со своей дочерней структурой, консалтинговой компаний SAYBM проведут бесплатный вебинар по увеличению продаж в Интернете.

Вебинар пройдет на площадке Zoom с 12:00 ч. до 13:00 ч. и будет состоять из двух блоков.

1 блок:

«Чек-лист по выходу на российскиe е-comm».

Как вывести продукцию на интернет-площадки Wildberies / Ozon / Lamoda

Основные тренды 2021 в e-comm

2 блок:

«Поиск закупок и анализ ниши». Спикер Любовь Бессонова – руководитель компании по тендерной аналитике и сопровождению «Проф-Юнит», специалист в сфере закупок.

Инструменты по поиску закупок

Электронные торговые площадки и электронные магазины

Как провести анализ ниши перед тем, как начать участвовать в тендерах?

После презентации предприниматели могут получить индивидуальную бесплатную консультацию о том, как сэкономить на обязательных выплатах, а также разбор по направлению своего бизнеса.

Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно по номеру телефона +79963156412 (есть втс) или по ссылке: https://forms.gle/hPCf5jubic1Esx7o6