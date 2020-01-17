Алмазэргиэнбанк представляет участника программы лояльности «Свои»

АО «Саханефтегазсбыт» стал участником программы лояльности «Свои», которая возвращает с покупки кэшбэк реальными деньгами. Данная опция запущена для владельцев любых пластиковых карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, кроме кредитных.

Для клиентов АО «Саханефтегазсбыт» услуга доступна на следующих автозаправочных станциях: АЗС №1 – г.Якутск, ул.Автодорожная 17а, АЗС №2 — г.Якутск, ул.Труда 4, АЗС №3 – г.Якутск, Вилюйский тракт 3 км 4/4, АЗС №4 – г.Якутск, ул.Чернышевского 17а, АЗС №6 – г.Якутск, ул.Жатайский перекрёсток 1, АЗС №7 – мкр.Кангалассы, ул. Автодорожная 4, АЗС №8 – г.Якутск, Маганский перекрёсток 1, АЗС №51 – г.Якутск, 50 лет Советской Армии 49Б, АЗС №5 – с. Намцы, Намский район, ул.Чернышевского 104, АЗС №15 – с. Намцы, Намский район, ул.Ленина 24/1, АЗС №11 – Горный район, с. Магарас, ул.Автодорожная, 4/1, АЗС №12 – Горный район, с.Бердигестях, ул. Дорожная, 25з, АЗС №9 – г.Покровск, ул.Энергетиков 2.

К программе «Свои» присоединились уже более 70 партнеров АЭБ. Подключить кэшбэк можно к любой пластиковой карте АЭБ, кроме кредитной в мобильном приложении АЭБ Онлайн 2.0, позвонив на бесплатную горячую линию банка по номеру 8-800-100-34-22 или придя в отделение для физических лиц. Реальные рубли возвращаются на карту уже в следующем месяце до 10-го числа. Следить за объемом накопленного кэшбэка можно в приложении АЭБ Онлайн 2.0.

Подробности о партнерах и размерах кэшбэка можно узнать на сайте банка www.albank.ru или в мобильном приложении АЭБ Онлайн 2.0, сообщает пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».