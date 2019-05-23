Алмазэргиэнбанк представил свои услуги и сервисы на встрече с якутскими предпринимателями

Старший специалист направления обслуживания корпоративных клиентов Алмазэргиэнбанка Симон ИЛЬИН принял участие во встрече с предпринимателями, организованной Бизнес-школой РС(Я). Мероприятие прошло в преддверии Дня российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

«Мы встретились в рамках акселерационной программы и в преддверии Дня предпринимателя. Не секрет, что ни один бизнесмен не может обойтись без банковских услуг — от консультаций и открытия расчётного счета до кредитования. Основная задача таких встреч — повышение финансовой грамотности, развитие навыков и компетенций, необходимых для ведения собственного дела, создание условий для расширения предпринимательской деятельности», — отметили организаторы мероприятия.

Симон Ильин рассказал участникам встречи, что в услуги Алмазэргиэнбанка входят расчётно-кассовое обслуживание, обслуживание корпоративных карт, банк-клиент, эквайринг и предоставление кредитов бизнесу на льготных условиях.

«АЭБ — один из ключевых институтов развития региона, деятельность которого направлена на финансирование национальных проектов на территории Якутии. Мы предоставляем кредиты в рамках льготных программ в целях развития малого и среднего предпринимательства: льготное кредитование субъектов агропромышленного комплекса при поддержке министерства сельского хозяйства России, льготное кредитование при поддержке Минэкономики РФ под ставку 8,5% и кредитование под поручительство Фонда развития малого предпринимательства РС(Я)», — сообщил Ильин.

Также, по его словам, в апреле нынешнего года Алмазэргиэнбанк обновил бесплатное мобильное приложение «АЭБ-Бизнес» для юридических лиц и предпринимателей до версии 2.0. Теперь в нем кроме улучшенного интерфейса появились дополнительные функции, значительно упрощающие работу и позволяющие сэкономить время клиентов – возможности составлять платежные поручения, выписки и вести расчетно-кассовое обслуживание.

В завершение встречи гости задали интересующие их вопросы представителям банков, работающим в республике.