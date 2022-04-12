«Алмазэргиэнбанк» предоставит льготные кредиты для предприятий ЖКХ

Льготное кредитование для обеспечения стабильной работы малых и средних предприятий ЖКХ обсудили 12 апреля на уровне заместителя министра ЖКХ и энергетики Якутии Наталии Готовцевой.

В совещании приняли участие представители АКБ «Алмазэргиэнбанк» и малых предприятий коммунального комплекса республики.

На сегодняшний день министерством определен перечень из 18 предприятий ЖКХ, которые нуждаются в заемных средствах для обеспечения завоза топливно-энергетических ресурсов и подготовки к отопительному сезону.

В рамках федеральных антикризисных мер «Алмазэргиэнбанк» предлагает механизмы льготного кредитования субъектов предпринимательства на инвестиционные цели до 7 лет с процентной ставкой 15 % годовых для малых, и для средних предприятий – 13,5 %. Для микропредприятий банк осуществляет кредитование до 10 млн рублей с процентной ставкой не выше 16 % годовых.

По ходатайству Министерства ЖКХ и энергетики Якутии банк готов рассмотреть заявки от 14 предприятий ЖКХ.

В ходе совещания участники внесли предложения по сокращению сроков рассмотрения кредитных заявок, минимально возможных требований по доступности и гибкости продукта.