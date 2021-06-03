Алмазэргиэнбанк предлагает новый вклад «Экстра» с доходностью 6%

С 3 июня Алмазэргиэнбанк запускает новый рублевый вклад «Экстра» с высокой процентной ставкой и возможностью пополнения.

Минимальная сумма сезонного депозита составляет 5 тысяч рублей, максимальная – не ограничена.



Вклад «Экстра» можно открыть на 367 дней под 6% либо на 181 день – под 5,5%. Вклад без права расходования средств, с выплатой процентов в конце срока, капитализация не предусмотрена. Вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок.



«С наступлением лета мы запускаем новый вклад – «Экстра», который позволяет разместить деньги под выгодную ставку 6% и надежно их сохранить. В основе нашего гибкого подхода – стремление предложить клиентам наилучшие финансовые решения. Наше новое предложение действует только до конца лета и подходит тем, кто предпочитает классические депозиты для сохранения личного капитала, хочет пополнять свой вклад без ограничений по суммам», — отметила менеджер по привлеченным средствам Алмазэргиэнбанка Аяна Аргунова.



Открыть вклад «Экстра» можно в период с 3 июня по 31 августа 2021 года в любом отделении АЭБ на территории республики, а также во Владивостоке и Хабаровске.



Все вклады АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.



Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте АЭБ: https://clck.ru/VEpFx и по телефону 88001003422 (бесплатно по России).