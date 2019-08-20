Алмазэргиэнбанк предлагает кредит «Благоустройство жилого дома» по ставке 7,5%

Подходит к концу короткое якутское лето — сезон покупок нового жилья и строительства. Если вы стали счастливым обладателем нового дома, но у вас не осталось средств на благоустройство жилища, не стоит отчаиваться. Совместная работа Алмазэргиэнбанка с Правительством Республики Саха (Якутия) позволила сделать целевые потребительские кредиты доступнее для населения. Для якутян действует кредит от АЭБ «Благоустройство жилого дома» под 7,5% годовых, без залога и без комиссии, чтобы зиму вы смогли встретить в благоустроенном теплом уютном доме.

Предложение действует в муниципальных образованиях республики с наcелением менее 20 тысяч человек, а также для жителей Владимировки, Капитоновки, Кильдямцев, Магана, Пригородного, Старой Табаги, Сырдах, Табаги, Тулагино, Хатассы.

По кредиту «Благоустройство жилого дома» можно получить от 15 000 до 150 000 рублей на подключение жилья к центральному и электрическому отоплению, приобрести необходимые материалы и осуществить монтаж оборудования, а также провести водоснабжение, канализацию, купить и установить индивидуальный источник теплоснабжения в квартире или жилом доме для большего комфорта жизни. Вся работа по установке оборудования и проведению коммуникаций будет проведена высококвалифицированными специалистами организаций, которые прошли аккредитацию в Алмазэргиэнбанке. Срок кредитования может составить от 18 месяцев до 5 лет.

Также вы сможете:

∙ погасить кредит досрочно без комиссии по письменному заявлению, предоставленному в Банк не менее чем за 3 рабочих дня до указанной в заявлении даты погашения кредита;

∙ вернуть досрочно всю сумму кредита без предварительного уведомления с уплатой % за фактический срок кредитования: в течение 14 календарных дней с даты получения кредита; в течение 30 календарных дней с даты получения целевого потребительского кредита.

В случае непредоставления подтверждения целевого расходования средств в течение 3-х месяцев с момента подписания договора начисляется +10% к кредитной ставке.

Требования к Заёмщику:

∙ Возраст – от 21 года до 65 лет;

∙ Стаж работы – не менее 3-х месяцев на последнем месте работы, не менее 1 года общий стаж;

∙ Постоянная прописка на территории РС(Я);

∙ Постоянное место работы и/или источник дохода;

∙ Отсутствие действующей просроченной задолженности по кредитам;

Список необходимых документов:

∙ Паспорт гражданина РФ;

∙ Справка о доходах 2-НДФЛ;

∙ Заверенная копия трудовой книжки;

∙ Договор подряда на выполнение работ благоустройства;

∙ Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и земельный участок.

Целевое использование кредита:

∙ Подключение индивидуального жилого дома к центральному и электрическому отоплению, в том числе приобретение необходимых материалов и монтаж (наличие технического условия на подключение к источнику теплоснабжения обязательно);

∙ Проведение благоустройства (водоснабжение, канализация) в квартире, в индивидуальном жилом доме, в том числе приобретение необходимых материалов, оборудования и монтаж;

∙ Покупка и установка индивидуального источника теплоснабжения – индивидуального твердотопливного, с сопутствующим оборудованием

Подробнее с условиями кредита вы можете ознакомиться на официальном сайте Алмазэргиэнбанка www.albank.ru в паспорте продукта.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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