Алмазэргиэнбанк поздравляет якутян с национальным праздником Ысыах



Уважаемые якутяне! От всего коллектива Алмазэргиэнбанка примите искренние поздравления с наступлением долгожданного лета, с национальным праздником Ысыах!

Для каждого народа очень важно хранить историческую память, свято чтить и передавать из поколения в поколение традиции, оберегать духовные ценности наших предков. Все это сосредоточилось и получило воплощение в Ысыахе, который на протяжении долгого времени остаётся одним из самых любимых, почитаемых праздников.

В сегодняшние довольно непростые дни как никогда важно помнить о главной философской составляющей Ысыаха — идеи объединения народа. Помнить, что многовековая дружба, сплотившая представителей многих национальностей, проживающих в Якутии, является залогом преодоления любых трудностей и гарантией развития республики.

Мы желаем всем землякам мира, семейного благополучия, пусть вера в лучшее в ваших сердцах станет крепче, а Алгыс снизошлет каждому из нас благодать на свершение важных и добрых поступков.

Ваш Алмазэргиэнбанк