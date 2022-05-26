Алмазэргиэнбанк поздравляет с Днем российского предпринимательства

Уважаемые клиенты и партнеры!

От лица Алмазэргиэнбанка поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!

Мы встречаем его в непростое время, обстоятельства вновь испытывают нас на прочность. Сегодня бизнесу требуется особая поддержка со стороны правительства страны и региона, и со своей стороны, будучи единственным республиканским банком, мы делаем всё возможное для создания благоприятных условий развития якутских компаний, местного предпринимательства.

Мы ценим, что вы доверяете нам свой бизнес, и благодарим вас за возможность работать вместе. Каждый клиент для нас – клиент года!

Друзья, пусть рядом будут надежные партнёры, стремитесь вперёд и главное – продолжайте с той же смелостью и решимостью строить своё будущее, а значит, и будущее родной Якутии!