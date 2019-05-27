Алмазэргиэнбанк поздравил выпускников Городской классической гимназии

Заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий ТАБУНАНОВ поздравил выпускников Городской классической гимназии с праздником Последнего звонка. Школьникам, показавшим наиболее высокие результаты в обучении, он вручил специальные премии от АЭБ, а также похвальные письма и сертификаты сети магазинов «Книжный маркет».

«Мне выпала большая честь сегодня от имени коллектива Алмазэргиэнбанка поздравить всех вас с Последним звонком. Еще вчера вы посещали уроки, выполняли задания ваших учителей, а сегодня стоите на пороге серьезных решений. Впереди вас ждут экзамены, с которыми, не сомневаюсь, вы справитесь успешно, а дальше первый шаг во взрослую жизнь – выбор профессии и поступление в высшие учебные заведения. Желаю, чтобы знания, которые вам дала гимназия, помогли осуществить все задуманные планы и мечты. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, я уверен, что каждый из вас станет достойным гражданином России. Никогда не забывайте тех, кто вложил в вас душу и силы, кто всегда помогал и поддерживал – ваших педагогов и наставников», — поздравил присутствующих Анатолий Табунанов.

Также он отметил, что АЭБ всегда уделял особое внимание поддержке системы образования республики:

«Многие из вас – тех, кто сегодня только постигает знания, завтра станут руководителями организаций и предприятий, улусов, городов или даже республики. Но самое главное, всегда оставайтесь патриотами своей Родины, цените дружбу и никогда не переставайте учиться. Желаю вам смело шагать по жизни, не бояться никаких трудностей и верить в свои силы. В добрый путь!».

Специальной премией банка за значительные успехи во Всероссийской олимпиаде школьников наградили неоднократного призера муниципальных и республиканских олимпиад, победителя Республиканской и Всероссийской олимпиады по истории, участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, ученика 11 «А» Семена ПРОТОДЬЯКОНОВА.

Именную премию АЭБ вручили неоднократной победительнице муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, лауреату научно-практических конференций регионального и всероссийского уровней Эжене СТАРОДУБЦЕВОЙ.

Постоянный партнер гимназии Алмазэргиэнбанк также поддержал реализацию проекта «Класс года». Дипломом победителя награждены учащиеся 11 «Б».