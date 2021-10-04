Алмазэргиэнбанк поздравил представителей старшего поколения

На минувшей неделе в Международный день пожилого человека сотрудники республиканского банка по доброй традиции поздравили представителей старшего поколения. Этот праздник посвящен «золотой поре» жизни — времени мудрости, душевной гармонии и новых возможностей для саморазвития.

В качестве знака внимания подшефной организации АЭБ – Республиканскому дому-интернату престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова было подарено музыкальное оборудование для проведения творческих мероприятий и занятий.

Офисы АЭБ в районах республики также в теплой и благожелательной атмосфере поздравили с праздником клиентов пенсионного возраста. Например, офис в городе Вилюйске в этот день порадовал представителей старшего поколения продукцией местного производителя СХППК «Сыа Булуу». Также коллектив отделения собрал деньги и уже за свой счет закупил небольшие подарки, которые были вручены всем пришедшим на обслуживание в офис 1 октября пенсионерам с пожеланиями здоровья и благополучия.

Отметим, что забота о социально незащищенных слоях населения и гражданах преклонного возраста является частью корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка, важной составляющей ежедневной деятельности.