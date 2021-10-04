Алмазэргиэнбанк поздравил представителей старшего поколения
На минувшей неделе в Международный день пожилого человека сотрудники республиканского банка по доброй традиции поздравили представителей старшего поколения. Этот праздник посвящен «золотой поре» жизни — времени мудрости, душевной гармонии и новых возможностей для саморазвития.
В качестве знака внимания подшефной организации АЭБ – Республиканскому дому-интернату престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова было подарено музыкальное оборудование для проведения творческих мероприятий и занятий.
Офисы АЭБ в районах республики также в теплой и благожелательной атмосфере поздравили с праздником клиентов пенсионного возраста. Например, офис в городе Вилюйске в этот день порадовал представителей старшего поколения продукцией местного производителя СХППК «Сыа Булуу». Также коллектив отделения собрал деньги и уже за свой счет закупил небольшие подарки, которые были вручены всем пришедшим на обслуживание в офис 1 октября пенсионерам с пожеланиями здоровья и благополучия.
Отметим, что забота о социально незащищенных слоях населения и гражданах преклонного возраста является частью корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка, важной составляющей ежедневной деятельности.
«Для нас очень важно, что большинство Вилюйских пенсионеров доверяют Алмазэргиэнбанку обслуживание своих пенсионных счетов. Для этой особенно уважаемой категории клиентов у нас в банке разработана специальная система скидок и привилегий, максимальные ставки по вкладам, действует круглосуточная поддержка операторов горячей линии», — отметила и.о. руководителя дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в городе Вилюйске Анжелика ВАСИЛЬЕВА.
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