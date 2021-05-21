Алмазэргиэнбанк повысил ставки по вкладам для физических лиц



АЭБ объявил о повышении с 21 мая процентных ставок по рублевым вкладам для физических лиц: “Доходный”, “Комфортный”, “Накопительный” и “Онлайн”. ​ Повышение составило от 0,1 до 0,9 процентных пункта.



Кроме того, АЭБ отменил максимальную сумму по вкладу “Пенсионный надежный”. С 21 мая новые и пролонгированные вклады можно пополнять на любую сумму без ограничения.

«Вклады продолжают оставаться у​ клиентов основным инструментом для сбережений, и мы рады, что жители республики доверяют свои средства Алмазэргиэнбанку. Мы предлагаем нашим клиентам возможность размещения свободных средств на​ разные сроки под высокий процент», — отметила менеджер по продукту управления маркетинга и развития продуктов Аяна Аргунова. ​

Она также напомнила, что до 31 мая включительно в АЭБ действует сезонное предложение — вклад «Весенний» с высокой процентной ставкой.



Открыть любой из этих вкладов можно в отделениях банка, вклады ​«Онлайн» и «Весенний» — в интернет-банке или в мобильном приложении «АЭБ Онлайн». С​ более подробной информацией о​ линейке вкладов можно ознакомиться на​ сайте АЭБ https://www.albank.ru/ru/deposits/ , у операторов бесплатной горячей линии банка по номеру 8-800-100-34-22 либо у менеджеров в офисах. ​



Все вклады Алмазэргиэнбанка застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003 года.

