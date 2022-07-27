Алмазэргиэнбанк повысил доходность вклада для пенсионеров

Получаете пенсию в АЭБ? Вам – повышенный процент по вкладу!

АЭБ повысил доходность по вкладу «Пенсионный своим» до 8% годовых. Вклад с ежемесячной капитализацией процентов, и, что самое важное, – правом пополнения и расходования средств.

Вклад с повышенной доходностью предназначен специально для пенсионеров, получающих пенсию в республиканском банке.

Максимальная доходность по вкладу с учетом капитализации – 8% годовых на срок 367 дней (1 год). «Пенсионный своим» можно открыть и на другие сроки: 91 день – доходность при капитализации составит 6%, на 181 день – 7% и на 1098 дней – 7,25 %. На депозит можно положить любую сумму, начиная с 5 000 рублей.

Напоминаем, что ваши деньги под надежной защитой: все вклады в Алмазэргиэнбанке застрахованы.

В случае если вы хотите открыть выгодный вклад «Пенсионный своим», но получаете пенсию в другом банке, вы можете направить заявление в Пенсионный фонд о перечислении пенсии в АЭБ при открытии вклада. Ждем вас в офисах Алмазэргиэнбанка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

«Вклад «Пенсионный своим» с высокой ставкой мы запустили почти год назад, и с тех пор он пользуется большим спросом среди наших клиентов, – отметил начальник управления маркетинга и развития продуктов Департамента продуктов и сервисов розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Руслан Окороков. – Приходите к нам в республиканский банк оформлять получение пенсии, мы с радостью проконсультируем и поможем выбрать лучшие условия, подходящие именно вам».

Бесплатная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22, сайт www.albank.ru