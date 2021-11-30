Алмазэргиэнбанк помог зоопарку «Орто-Дойду»

При финансовой поддержке АЭБ в республиканском зоопарке «Орто-Дойду» была установлена новая изгородь (электропастух) в комплексе вольеров для рысей. Животные с 2016 года находятся под опекой Алмазэргиэнбанка в рамках проекта банка по защите окружающей среды «Рысь».

«Восточносибирская рысь – это редкий подвид рыси обыкновенной, их еще называют якутскими, сохранение этих животных очень важно. Мы ценим внимание и поддержку от АЭБ: банк помогает зоопарку содержать рысей, волонтеры АЭБ ежегодно, до введения ограничительных мер, организовывали у нас субботники и веселые тематические праздники для детей-сирот и гостей зоопарка, в том числе в честь установленного Дня рыси. В 2020 году банк специально для нас издал эксклюзивную детскую книгу, рассказывающую на трех языках – русском, якутском и английском – об обитателях нашего зоопарка», — рассказал директор учреждения Лука Сафонов. Он отметил, что Алмазэргиэнбанк показывает яркий пример в республике, как бизнес может быть социально ответственным.

Лука Сафонов поблагодарил руководство АЭБ в лице председателя правления Николая Долгунова за спонсорство и деятельное участие в жизни крупнейшего северного зоопарка, а также поздравил коллектив банка с наступающей 28-й годовщиной со дня образования финансовой структуры.

Для Алмазэргиэнбанка участие в сохранении биоразнообразия – это вклад в устойчивое развитие. Подобные проекты и эко-мероприятия несут в себе важную миссию, пробуждают в детях, на которых в первую очередь ориентированы, уважение и любовь к природе, осознание хрупкости баланса в окружающей среде.​