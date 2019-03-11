Алмазэргиэнбанк поделился опытом наставничества

Руководитель направления корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья Миронова рассказала о том, какую работу проводит финансовый институт в сфере наставничества.

Мероприятие прошло в центре помощи и комплексного сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня».

Наталья Миронова рассказала о проводимой наставнической деятельности и проекте «Выпускник», который реализуется по инициативе председателя правления АЭБ в 2014-2018 годах Людмилы Николаевой.

«Проект направлен на социальную интеграцию в общество воспитанников детских домов, содействие в получении ими профессионального образования и дальнейшего трудоустройства в банке. В 2018 году «Выпускник» был отмечен дипломом премии «Лучшие социальные проекты России», а затем попал в шорт-лист Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел-2018». Кроме того, в июне прошлого года мы совместно с фондом «Семья для ребенка» открыли в Якутске наставнический центр, где ребята постигают новые навыки, учатся, встречаются с волонтерами из АЭБ», — отметила Наталья Миронова.

По итогам круглого стола были приняты рекомендации. Участники пришли к выводу, что нужно активнее развивать практику наставничества как технологии сопровождения воспитанников детских домов, внедрять новые формы профилактической работы с подростками, молодежью и семьями, активнее пропагандировать виды, формы, методы наставничества среди детей, усилить работу учреждений для детей-сирот по медико-социально-психолого-педагогическому сопровождению выпускников.