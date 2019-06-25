Алмазэргиэнбанк поддержал проведение Ысыаха в Нерюнгринском районе

Алмазэргиэнбанк выступил одним из спонсоров Ысыаха, организованного в Нерюнгри. В этом году главный национальный праздник Якутии был приурочен к Году консолидации в РС(Я), Году театра в России и Году детства в Нерюнгринском районе.

Алмазэргиэнбанк поддержал проведение спортивных состязаний Ысыаха, в которых приняли участие 116 человек разных возрастов и весовых категорий.

«Состязания прошли по 6 видам спорта: армлифтинг, мас-рестлинг, борьба хапсагай, гиревой спорт, перенос камня и якутская вертушка. Все победители и призеры награждены ценными призами и подарками, которые мы приобрели на спонсорские средства. Большую часть призов помог закупить Алмазэргиэнбанк. Также состоялись показательные выступления по якутской национальной борьбе Хомуур Хапсагай, объединившей в себе 4 команды по 4 человека, которые также были отмечены по итогам соревнований», — сообщили в оргкомитете мероприятия.

Победителей и призеров турнира поприветствовали президент Федерации самбо Нерюнгринского района Дмитрий РОГОЖИН, президент Федерации национальной борьбы хапсагай в Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району Роман ОЛЕЙНИК и руководитель дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в городе Нерюнгри Константин САЕНКО.

«Традиционно наш банк поддерживает развитие спорта в Нерюнгринском районе и в целом в республике. Это значимая часть нашей программы корпоративной социальной ответственности. Благодаря совместным усилиям по популяризации разных видов спорта, в том числе национальных, мы надеемся привлечь как можно больше людей к активному и здоровому образу жизни», — сообщил Константин Саенко.