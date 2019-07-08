Алмазэргиэнбанк поддержал конкурс «Наша сила в единстве»

В период с 4 по 5 июля 2019 в г. Якутске прошел Гражданский форум – 2019, в рамках которого прошел Республиканский конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций «Наша сила в единстве», посвященного Году консолидации в Республике Саха (Якутия).

В конкурсе приняли участие команды, состоящие из юридически зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории РС(Я).

Главная цель конкурса – повышение гражданской активности жителей республики, вовлечение граждан и общественности в социально – экономическое и общественно – политическое развитие Республики Саха (Якутия).

5 июля 2019 г. в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса, где Алмазэргиэнбанк наградил денежными сертификатами команды, занявшие II места в номинациях «Лучший проект НКО» и «Лучшая муниципальная практика по взаимодействию с СОНКО».