Алмазэргиэнбанк подарил школе №35 специализированный автобус

Сегодняшний День знаний стал для учащихся, их родителей и коллектива школы №35 города Якутска по-настоящему знаменательным: помимо нового здания образовательного учреждения, они получили в подарок от Алмазэргиэнбанка специализированный автобус для перевозки детей, передвигающихся с помощью инвалидной коляски.

Напомним, СОШ №35 является инклюзивной, в ней обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 30 школьников, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигающихся на инвалидной коляске. Многие из них находятся на домашнем обучении, а остальные, испытывая различного рода сложности, как-то добираются до стен учебного заведения.

Два года назад по инициативе экс-председателя правления АЭБ Людмилы Николаевой был инициирован проект «Добрый автобус», призванный решить данную проблему и помочь детям с ПОДА учиться в окружении сверстников.

«Людмила Валерьевна является членом попечительского совета благотворительного фонда «Харысхал» и близко знакома со всеми проблемами, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья. В честь 25-летия банка она предложила сделать что-то существенное и значительное. В тот момент у всех на слуху были сложности вокруг строительства 35-й школы. После мониторинга мы решили оказать содействие именно ей», — сообщила ЯСИА корпоративный секретарь Алмазэргиэнбанка Татьяна Кривцова.

Начался поиск транспорта, который соответствовал бы всем мировым стандартам перевозки маломобильных граждан юного возраста. Остановились на марке Ford Transit, который специально был переоборудован на заводе в Нижнем Новгороде. Доблестные водители банка, пожертвовав отпуском, перегнали автомобиль в Якутск, и сегодня он стал одним из главных украшений праздника для всех присутствовавших на торжественной линейке школы.

В транспортное средство вмонтирован специальный подъемник, благодаря которому можно вместить две инвалидные коляски, имеются шесть посадочных мест. «Очень приятно, что мы можем помочь нашим детям. Главное, что они получили возможность посещать школу и радоваться каждому учебному дню в окружении сверстников», — отметила Татьяна Ивановна.

Директор школы №35 Лидия Аммосова получила из рук председателя правления банка Николая Долгунова и «мамы» проекта «Добрый автобус» Людмилы Николаевой заветные ключи, которые откроют новые возможности для дальнейшего развития образовательного учреждения. Руководители банка поздравили ребят и учителей школы с праздником и осмотрели новое здание «храма знаний».