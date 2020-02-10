Алмазэргиэнбанк: Платите без комиссии за газ и тепло

Теперь в мобильном банке «АЭБ Онлайн 2.0» можно оплачивать услуги Коммунтеплосбыта и Сахатранснефтегаза. Также без комиссии их можно оплачивать в киосках самообслуживания Алмазэргиэнбанка.

Оплата за коммунальные услуги без комиссии филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» и за услуги АО «Сахатранснефтегаз» (газ, пени, прочие услуги, техобслуживание) принимается через мобильное приложение «АЭБ Онлайн 2.0» и киоски самообслуживания.

Услуга доступна для всех жителей республики.

Услугу филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» можно найти в КСО – кнопка «Дом онлайн», в мобильном банке «АЭБ-Онлайн» – раздел «Коммунальные платежи».

Услугу АО «Сахатранснефтегаз» можно найти в КСО – кнопка «Прочие платежи», мобильном банке «АЭБ Онлайн» – раздел «Оплата услуг».

Достаточно ввести номер лицевого счета, остальные данные (ФИО, адрес, сумма задолженности, месяц) — будут введены автоматически.

Алмазэргиэнбанк постоянно дополняет свои сервисы и делает всё, чтобы клиентам банка было удобно ими пользоваться.