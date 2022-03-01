Алмазэргиэнбанк: ответы на важные вопросы

Алмазэргиэнбанк работает в обычном режиме с учетом усиленного операционного контроля.

Платежи по картам доступны в полном объеме, мобильное приложение «АЭБ Онлайн», офисы и банкоматы, все сервисы и продукты банка, включая обмен валюты, зачисление пенсий и пособий, начисление процентов на вклады – всё работает в бесперебойном режиме.

Понимая общую обеспокоенность, подготовили ответы на важные вопросы. Сегодня в самое ближайшее время в телеграм-канале Алмазэргиэнбанка (присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/albankykt ) и на официальном сайте albank.ru будет опубликована информация о существенном повышении ставок на все вклады АЭБ.

Важно, что условия по действующим кредитам останутся без изменений.

1. Есть ли сейчас в АЭБ проблема нехватки наличных денежных средств в банкоматах?

АЭБ своевременно производит пополнение банкоматов наличными и обеспечивает их бесперебойную работу.

2. Что означает для клиентов отключение банков от системы SWIFT?

Это не повлияет на платежи и доступность средств на счетах, включая вклады и накопительные счета. Однако будут усложнены переводы в иностранной валюте за границу.

Все карты Алмазэргиэнбанка на основе платежных систем VISA, Mastercard, JCB работают, как внутри страны, так и за границей. Карты российской системы МИР также в полном объеме работают в РФ.

3. Для удобства рекомендуем вам оформить полностью бесплатную дебетовую Карту жителя Якутии. Она является кобейджинговой, то есть выпускается на основе сразу двух платёжных систем – национальной МИР и международной JCB. На карте действует кешбэк в рублях – один процент с любой покупки и до пятнадцати у партнеров программы лояльности «СВОИ».

С помощью Карты жителя «Моя Якутия» вы также сможете получать:

— допдоход – от 3-х до 4,5 процентов на остаток средств от 20 000 рублей

— скидки в магазинах и других торгово-сервисных предприятиях по республике

— переводить до 200 000 рублей ежемесячно в другие банки без комиссии

— пользоваться всеми спецпредложениями от программы лояльности «Привет, МИР» и JCB, в том числе за пределами Якутии

— получать все льготы без сбора справок и предъявления документов

4. Правда, что ApplePay и GooglePay перестали работать в России?

Сервисы ApplePay и GooglePay могут работать с перебоями, о полной блокировке информации нет. Однако для уверенности рекомендуем отныне иметь под рукой пластиковую карту для осуществления платежей.

! Обращаем внимание, что из-за веденных ограничений платежные сервисы НЕ работают в терминалах автобусов. Для оплаты проезда просим использовать пластиковые банковские карты, транспортные карты, карты «Спутник», проездные.

5. Есть ли ограничения на обмен валюты в АЭБ?

Нет, на текущий момент у АЭБ достаточно иностранной наличности для удовлетворения спроса клиентов. Однако рекомендуем всем проявить благоразумие и не принимать поспешных решений по покупке или продаже валюты, чтобы не понести убытки.

6. Что делать со сбережениями?

Все ваши сбережения в АЭБ под надёжным контролем и в безопасности, под государственной гарантией сохранности.

Начисление процентов осуществляется согласно условиям договоров. Мы уверены в своей способности обеспечить бесперебойное обслуживание наших клиентов, как физических, так и юридических лиц.

Бесплатная круглосуточная горячая линия банка: 8-800-100-34-22.