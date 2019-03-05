Алмазэргиэнбанк открыл новый офис в Алдане

Первый заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Валерий Великих и заместитель главы администрации Алданского района Александр Дудников открыли в Алдане новое здание дополнительного офиса АЭБ.

В современном помещении в центре города будет осуществляться обслуживание юридических и физических лиц, а также предоставляться весь спектр услуг, оказываемых банком.

«В новом офисе мы предусмотрели «Зону 24» с банкоматом и киоском самообслуживания, работающими в круглосуточном режиме. Клиенты банка смогут в любое время совершить необходимые операции, которые были после 22.00 недоступны, поскольку зависели от режима работы магазинов, где установлены банкоматы. Офис также оборудован детским уголком для комфортного пребывания посетителей с детьми.

Алмазэргиэнбанк начал деятельность в Алдане более десяти лет назад и за это время завоевал авторитет и популярность у местных жителей. Мы уверены, что переезд в новое здание повысит качество обслуживания клиентов и партнеров», — подчеркнул Валерий Великих.

Адрес офиса: Алдан, ул. Ленина, 21.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

Территориальная сеть Алмазэргиэнбанка за пределами города Якутска представлена 15 дополнительными и 3 операционными офисами и операционной кассой вне кассового узла. Кроме того, есть представительство АЭБ в Москве.



АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц.