Алмазэргиэнбанк оказал поддержку семьям Верхоянского района

В июле этого года все внимание жителей Якутии было приковано к событиям в Верхоянском районе, где в результате наводнений пострадали 10 населенных пунктов, в том числе город Верхоянск. Многие семьи остались без крова – затопило более 400 жилых домов, где проживают более 2000 человек, также были повреждены 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства. Больше всего пострадали село Бетенкес и город Верхоянск.

Правительство республики, многие предприятия, бизнес-сообщества и простые граждане – все старались помочь и поддержать жителей Верхоянского района. В свою очередь Алмазэргиэнбанк оказал материальную поддержку семьям, оставшимся без жилья. Стоит отметить, что банк уже много лет следует принципам устойчивого развития, как социально- ответственный бизнес. Как руководство банка, так и сами сотрудники, будь то стихийные бедствия, пожары или наводнения – всегда стараются помочь всеми силами. Например, когда в 2021 году в Горном районе из-за лесных пожаров многие люди остались без крова, банк перечислил 1 млн руб. в Добровольческий штаб, направил гуманитарную помощь, а сами сотрудники неоднократно выезжали на тушение пожаров в Горный и Таттинский улусы. Кроме того, Алмазэргиэнбанк взял шефство над многодетной семьей Ивановых из с. Бясь-Кюель Горного района, которая из-за пожаров осталась без жилья.

Так и в этом году, когда жителей Верхоянского района настигла беда, Алмазэргиэнбанк не остался в стороне и оказал материальную помощь семьям для восстановления их домов.

Как рассказывает Надежда КОРНИЛОВА из города Верхоянск, в результате наводнения она вместе с четырьмя детьми осталась без крыши над головой – их дом затопило, все нажитое имущество было безвозвратно утеряно.

«У меня четверо детей, все школьники, воспитываю их я одна. В результате наводнения мы оказались на улице. К счастью, нашу семью поддержал Алмазэргиэнбанк и выделил деньги, на которые я приобрела строительные материалы и мебель для ремонта — наша старая квартира уже не подлежит восстановлению, но администрация района должна предоставить нам жилье», — рассказала Надежда Корнилова.

Семья Айталины СТРУЧКОВОЙ из села Бетенкес – многодетная, малоимущая семья, у которой двое детей студенты, а самый младший сын еще дошкольник. В результате паводков пострадал их дом с печным отоплением. На полученную от республиканского банка материальную помощь Стручковы приобрели строительные материалы, отремонтировали свой дом, а также приобрели продукты питания и подготовили детей к новому учебному году.

Житель из села Суордах Верхоянского района ВАСИЛЬЕВ Мил Афанасьевич, инвалид 1 гр. по зрению, жил один в охотничьей избушке в местности «Хайыкаан», который в результате паводков был затоплен. В его родном селе затопило все 88 домов, где проживало 326 человек. Благодаря поддержке Алмазэргиэнбанка Мил Афанасьевич не только приобрел строительные материалы для восстановления охотничьей избушки, но и запасся продуктами питания и теплой одеждой на зиму.

Как говорит Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай ДОЛГУНОВ, «каждый из нас способен оказать поддержку»: