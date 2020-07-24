Алмазэргиэнбанк: Не упусти шанс стать частью молодой и перспективной команды

Алмазэргиэнбанк и Якутский финансово-экономический колледж, который является одной из главных “кузниц кадров” для финансовых учреждений республики, связывает давнее сотрудничество. В команде АЭБ сегодня работают много выпускников ЯФЭК, которые показывают себя настоящими профессионалами, активными и небезразличными к делу людьми. В банке сообщили, что всегда готовы рассмотреть кандидатуру выпускника колледжа на имеющиеся вакансии.

«Востребованность банковских услуг у населения со временем только возрастает, меняются ожидания людей от сервисов, от общения с представителями финансовых организаций. Открытость, энергия, эффективность — это на данный момент ключевые принципы работы Алмазэргиэнбанка. Именно из них складываются главные компетенции, которыми должен обладать кандидат, желающий работать в банке. Нам нужны специалисты, которые стремятся к результату и готовы выстраивать честные, доверительные отношения с клиентами и партнерами», — сообщила директор по персоналу АЭБ Мотрена Николаева.

По её словам, банк заинтересован в том, чтобы принимать молодых людей на стартовые позиции:

«Таким образом мы растим свой кадровый актив. Многие из нынешних руководителей подразделений, ключевых специалистов пришли в банк сразу после окончания учебного заведения».

Выпускница ЯФЭК, руководитель дополнительного офиса АЭБ в селе Сунтар Эллада Николаева работает в Алмазэргиэнбанке уже 26 лет: “В 1995 году сделала именно такой выбор места трудоустройства, потому что это наш региональный банк и работа здесь для меня всегда была интересной. С самого детства интересовал мир финансов. Спустя столько лет любовь к труду не угасла, для меня АЭБ — это команда единомышленников, нацеленная на успех, взаимную поддержку, открытость и честность отношений. Каждый день работы в банке — это новые возможности, новые люди, движение вперед».

Также Эллада Петровна отметила, что в банке существует потребность в молодых специалистах:

“С удовольствием могу порекомендовать выпускникам ЯФЭК трудоустроиться в АЭБ. Когда-то я сама начинала операционистом, сейчас руковожу допофисом в Сунтарах, который по итогам ежегодных внутренних рейтингов АЭБ неизменно входит в ТОП-5 лучших иногородних структурных подразделений по основным показателям».

Отметим, что для Алмазэргиэнбанка особое значение имеет корпоративная социальная ответственность, которая также выражается в заботе о сотрудниках, стремлении создать для них максимально комфортные условия труда. Ведь именно это является залогом эффективности работы, а значит, и успешности всего бизнеса банка. В АЭБ ценят и уважают сотрудников, их мнение обязательно учитывается при выстраивании HR-политики.

Выпускница ЯФЭК, ведущий операционист Маргарита Протодьяконова трудится в АЭБ год. Большое преимущество работы в крупнейшем региональном банке она видит в перспективе карьерного роста и дружелюбном коллективе.