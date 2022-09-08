Алмазэргиэнбанк навестил маленьких пациентов медцентра

Подходит к концу первая полноценная учебная неделя. Тысячи школьников и их родителей по всей республике постепенно входят в колею и привыкают к новому распорядку дня. Но есть ребятишки, которые в эти последние тёплые осенние деньки вынуждены находиться в больничных стенах.

Для первоклассников, проходящих лечение в Педиатрическом центре, РБ №1 — Национальный центр медицины организовал в своем «Солнечном городе» День знаний. Поздравил первоклассников и постоянный партнёр Медцентра Якутии — Алмазэргиэнбанк. На протяжении уже более десяти лет АЭБ в рамках собственного социального проекта «Детство без границ» сотрудничает с Республиканской больницей №1 – Национальным центром медицины. Руководитель Управления по устойчивому развитию Алмазэргиэнбанка Наталья Тюкавкина вручила маленьким пациентам подарки и новое издание банка по финансовой грамотности «Азбуку финансов».

«Содействие благополучию и здоровью детей республики является одним из приоритетов социальной политики Алмазэргиэнбанка. Мы будем и в дальнейшем развивать тесные отношения с Национальным центром медицины, оказывать поддержку здравоохранению Якутии», — сказала Наталья Тюкавкина.

Ребятишки также получили поздравления и подарки от генерального директора РБ №1– НЦМ Станислава Жиркова с пожеланиями хорошей учебы и больших успехов на новом ответственном жизненном пути. С Днём знаний детей поздравила и учебный завуч региональной образовательной площадки «УчимЗнаем» Любовь Вербицкая из 35 школы. Она рассказала, что педагоги площадки «УчимЗнаем» помогут ребятам не отстать от школьной программы во время лечения.

Отметим, что Алмазэргиэнбанк взял шефство над детским онкологическим отделением НЦМ в 2008 году. Помимо ежегодного сбора пожертвований внутри банка, АЭБ оказывает Национальному центру медицины помощь в приобретении медицинского оборудования и мебели, решает вопрос с транспортировкой анализов онкобольных детей в федеральные лаборатории, а в 2021 году совместно со строительной компанией СЭТТЭ поддержал инициативу первой леди республики Людмилы Николаевой и оплачивает проживание родителей ребятишек в гостинице.