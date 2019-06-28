Алмазэргиэнбанк направит на выплату дивидендов за 2018 год 14,8 миллиона рублей

Годовое общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО приняло решение направить на выплату дивидендов за 2018 год 14,8 миллиона рублей. Это составляет 50% от чистой прибыли, полученной АЭБ за отчетный период.

Для выплаты акционерам АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО определен размер дивиденда на одну акцию – 0,0046 рублей.

Начисление дивидендов производится исходя из доли участия акционеров в уставном капитале банка.

В рамках рассмотрения вопроса также утверждена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, — 15 июля 2019 года.

«По итогам 2018 года Алмазэргиэнбанк сгенерировал операционную прибыль в размере более 2,5 млрд рублей, годом ранее этот показатель составлял свыше 1,8 млрд. Главный показатель операционной эффективности банка – чистый операционный доход — составил 663 млн рублей. В течение отчетного периода нами проводилась работа по оптимизации и сокращению административных и прочих операционных расходов», — сообщил в своем выступлении перед акционерами председатель правления АЭБ Николай Долгунов.

По его словам, несмотря на сдерживание объемов банковских операций по кредитованию и привлечению ресурсов, чистые комиссионные доходы показали рост, составив 528 млн рублей, годом ранее – 506 млн.