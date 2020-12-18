Алмазэргиэнбанк награжден юбилейной медалью Якутской епархии

За активное многолетнее взаимодействие с Якутской епархией Русской Православной церкви и поддержку мероприятий, посвященных 150-летию учреждения епархии, коллектив Алмазэргиэнбанка в лице председателя правления АЭБ Николая ДОЛГУНОВА награжден юбилейной медалью “150 лет Якутской епархии”.





Награждение состоялось на заседании Постоянной комиссии по вопросам религиозных объединений Совета по вопросам государственной национальной политике при Главе Республики Саха (Якутия).





Памятную медаль из рук архиепископа Якутского и Ленского Романа получил заместитель председателя правления АЭБ Анатолий ТАБУНАНОВ. От имени Алмазэргиэнбанка он поблагодарил архиепископа Якутского и Ленского и отметил, что Русская Православная Церковь всегда играла особую роль в истории Якутии, в духовном и культурно-просветительском развитии многонационального региона.



