Алмазэргиэнбанк наградил победителя акции «Обменяй монеты»

Владимир БАРЕЛЬ стал победителем акции «Обменяй монеты», которую Алмазэргиэнбанк проводил с 1 марта по 31 мая 2019 года. Мужчина сдал в АЭБ более 4 тысяч монет различного номинала.

«Коллекционированием всерьез я не занимаюсь, собирал для себя памятные монеты номиналом 2 и 10 рублей. Об акции узнал от кассира, когда пришел в банк пополнять транспортную карту. Очень заинтересовал главный приз – юбилейная монета номиналом 25 рублей, посвященная советской мультипликации. Решил поучаствовать и попросил друзей, знакомых мне помочь. Собрали в итоге 4 014 монет, которые обменял в Алмазэргиэнбанке. Очень доволен выигрышем и с нетерпением жду новой акции», — поделился впечатлениями Владимир Барель.

Радует, подчеркнул он, что Алмазэргиэнбанк занимается не только текущей финансовой деятельностью, но и думает о своих клиентах, регулярно организовывая подобные акции.

Участие в акции приняли около 70 человек, которые сдали почти 16 тысяч монет.