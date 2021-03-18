Алмазэргиэнбанк начал выдавать кредиты онлайн

Алмазэргиэнбанк объявляет о запуске сервиса по выдаче потребительского кредита онлайн. Одним из самых главных ресурсов современного человека является время: оно не восполняется, а только уходит. Думая о клиентах и экономии их времени, АЭБ расширяет возможности потребительского кредитования.

Отныне зарплатные клиенты республиканского банка могут получить до 350 тысяч рублей без посещения офиса банка, то есть дистанционно. Деньги можно взять по самому популярному кредиту Алмазэргиэнбанка – на любые цели, без залога и поручительства.

Как получить кредит онлайн:

• Подайте заявку на кредит в мобильном приложении «АЭБ Онлайн»

• Дождитесь решения банка

• Подпишите договор простой электронной подписью – путем ввода кода из СМС

• Получите деньги на счет, сумма отразится сразу в приложении.

Ознакомиться подробнее с условиями кредита можно на https://clck.ru/Tj9bx или у операторов бесплатной горячей линии банка по номеру 88001003422 и 8(4112)34-22-22.