Алмазэргиэнбанк лидирует по кредитованию субъектов МСП
Доля Алмазэргиэнбанка на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса составляет 39%. Об этом сообщил председатель правления АЭБ Николай Долгунов 28 января на совещании у главы Якутии Айсена Николаева по предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за прошедший год и планам на 2020 год.
«Высокие позиции Алмазэргиэнбанка по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса связаны в том числе с участием в национальном проекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которой АЭБ кредитует по ставке 8,5%. На 1 января 2020 года нами выдано кредитов на сумму свыше 1 млрд руб. Являясь уполномоченным банком министерства сельского хозяйства России по льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса, Алмазэргиэнбанк предоставляет льготные кредиты по субсидированной ставке – не более 5% годовых», — сообщил Николай Долгунов.
Председатель правления банка отметил, что вклады населения остаются основным источником фондирования активных операций.
«На республиканском рынке привлеченных от населения средств банк занимает долю в 14% и по средствам организаций – 15%. Сегодня у нас обслуживается 300 тысяч розничных и свыше 7 тысяч корпоративных клиентов», — подчеркнул он.
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