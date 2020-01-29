Алмазэргиэнбанк лидирует по кредитованию субъектов МСП

Доля Алмазэргиэнбанка на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса составляет 39%. Об этом сообщил председатель правления АЭБ Николай Долгунов 28 января на совещании у главы Якутии Айсена Николаева по предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за прошедший год и планам на 2020 год.

«Высокие позиции Алмазэргиэнбанка по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса связаны в том числе с участием в национальном проекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которой АЭБ кредитует по ставке 8,5%. На 1 января 2020 года нами выдано кредитов на сумму свыше 1 млрд руб. Являясь уполномоченным банком министерства сельского хозяйства России по льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса, Алмазэргиэнбанк предоставляет льготные кредиты по субсидированной ставке – не более 5% годовых», — сообщил Николай Долгунов.

Председатель правления банка отметил, что вклады населения остаются основным источником фондирования активных операций.